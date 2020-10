Verkehrsunfall : Emmericher in Kalkar lebensgefährlich verletzt

Emmericher in Kalkar lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährlich verletzt wurde der Fahrer eines Mini-Countryman bei einem Unfall in Kalkar-Wissel: Am Mittwoch kam es gegen 11.50 Uhr auf der Rheinuferstraße zu dem schweren Verkehrsunfall. Der 48-jährige Fahrer aus Emmerich fuhr mit seinem Mini-Countryman auf der Rheinuferstraße in Fahrtrichtung Wissel.