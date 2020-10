Auf Kreuzung der L 382 : Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten in Wekeln

Willich Beim Abbiegen mit ihrem Auto hat eine 24 Jahre alte Autofahrerin aus Meerbusch am Donnerstagnachmittag in Willich-Wekeln einen entgegenkommenden Wagen übersehen, und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden drei von vier Autoinsassen schwer und eine Person leicht verletzt.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, wollte die junge Frau gegen 17 Uhr von der Korschen­broicher Straße (L 382) aus Richtung Schiefbahn kommend an der Kreuzung Schiefbahner Straße nach links in Richtung Wekeln abbiegen. Dabei übersah sie den Wagen eines 58-jährigen Meerbuschers, dessen Wagen durch den Unfall gegen einen Ampelmast geschoben wurde. Es kam in dem Auto zu einem Motorbrand, der mit einem eigenen Feuerlöscher gelöscht werden konnte. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.