Südumgehung Grefrath : Unfall auf B 509: Hubschrauber fliegt schwer Verletzte in Klinik

Grefrath Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend auf der Südumgehung von Grefrath gekommen. Drei Autos stießen gegen 18 Uhr in Höhe des Grefrather Flugplatzes zusammen. Fünf Autoinsassen wurden schwer verletzt, zwei von ihnen lebensgefährlich, so dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurden.

Wie Polizei und Feuerwehr berichteten, war ein 40 Jahre alter Autofahrer aus Grefrath gemeinsam mit seinem zweijährigen Sohn in seinem Wagen auf der B 509 in Richtung Flugplatz unterwegs, als das Auto aus ungeklärter Ursache kurz hinter der Kreuzung Bahnstraße nach links in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte der Pkw mit zwei entgegenkommenden Wagen. Hierbei wurde der 40-Jährige lebensgefährlich verletzt, ebenso ein 71-jähriger Grefrather. In dessen Auto befand sich noch ein 21-Jähriger, der schwer verletzt wurde. In dem dritten Wagen, der an dem Unfall beteiligt war, saß eine 25-Jährige aus Kempen am Steuer. Auch sie wurde schwer verletzt. Der Zweijährige erlitt leichte Verletzungen und konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus einer Verwandten übergeben werden. Mehrere Rettungswagen, Notärzte und Feuerwehrleute waren zur Rettung der Verletzten im Einsatz.