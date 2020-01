Einkaufen : Wo Shampoo nicht aus der Flasche kommt

Langenfeld Ein Langenfelder Start-up verzichtet bei der Produktion auf Wasser und Plastikverpackungen.

Sie duften dezent, werden sparsam in Papier verpackt und haben für Haarshampoo und Duschgel eine ungewöhnliche Form. Das Shampoo kommt nicht aus der Flasche, sondern als kräftiger Ring daher (Loop) und das Duschgeld als stabile Scheibe (Bar). Yvonne Dahl und ihr Mann Luc Golob (Diplom-Chemiker) haben eine in der Familie lang erprobte Gewohnheit zur Geschäftsidee gemacht. „Be green – be better“ heißt das Start-up, dessen Name Programm ist. Denn die Reinigungsprodukte für Körper und Haar werden ohne Wasser hergestellt und müssen nicht aufwändig verpackt werden. Außerdem benutzten die Jung-Unternehmer, die seit einer Woche am Start sind, nur natürliche Produkte bei der Herstellung der Pflegeprodukte im heimischen Keller am Fahlerweg.