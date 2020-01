Mitmachen : Fahrrad-Club unternimmt Touren

Unterbacher See lautet das Ziel am 26. Januar. Foto: Frank Hinz

Langenfeld/Monheim In der zweiten Januar-Hälfte geht es unter anderem zum Unterbacher See.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat auch in der zweiten Januarhälfte einige interessante Touren im Programm.

Am Samstag, 18. Januar, steht die „Zügige Samstagstour“ an. Los auf die 50 Kilometer geht es um 13 Uhr am Langenfelder Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz. Am Sonntag, 19. Januar, folgt die „Fahrt ins Blaue“, ebenfalls 50 Kilometer lang, ebenfalls Treffpunkt am Rathaus, diesmal um 11 Uhr. „In dieser Jahreszeit werden die Länge und das Ziel der Tour der Wetterlage angepasst“, betonen die Tourenleiter Horst Seidenstecher und Gerd Hoffmann.

Für Dienstag, 21. Januar, lädt der ADFC zur Nachmittagstour ein (40 Kilometer, Tourenleitung: Christel Rieger, Start: 14 Uhr, St. Martin, Kaiserstraße, Richrath). Am Sonntag, 26. Januar, geht es zum Unterbacher See (35 Kilometer, Treffpunkt 10 Uhr am Rathaus Langenfeld). Die Tourenleitung hat Georg Schomberg.