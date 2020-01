Abschlussparty am Samstag : Sojus: Letzter Halt vor dem Abriss der alten Krautfabrik

Monheim Sojus 7 verabschiedet alte Räume mit Klassik-Café, Konzerten und Party Veranstaltungen unter dem Motto „Letzter Halt vor Endstation Krautsalat“

Was geschieht? Ab Montag, 20. Januar, schließt das sozio-kulturelle Forum an der Kapellenstraße für mindestens vier Monate seine Türen. Ebenerdig zur Kapellenstraße entsteht ein Neubau, die „Bluebox“. Doch bevor die Grube dafür ausgehoben werden kann, muss die ehemalige Krautfabrik, die kein richtiges Fundament hat, unterfangen werden. Anschließend wird auch das Café abgerissen. „Wer will, kann deshalb jetzt noch ein paar schöne Stunden im Glanz der alten Gemäuer verbringen, bevor der große Umbau beginnt“, lädt Sojus-7-Leiter Christian Kaindl ein.

Am Samstag ab 19.30 Uhr mischt die Band „Hang Out In Trees“ Reggae-Elemente mit House, Lounge, Funk und Soul. Sini Nickel-Demir rapt über ein orientalisch-indisches Klanggebirge und Reinhard Finke freut sich über eine jamaikanische Party. „Anschließend machen wir eine Tanzparty mit einem bunt gemixten Krautsalat à la Chef du cuisine Soul Rebel Calzone“, kündigt die neue Auszubildende Annika Raue an. Eintritt: 5 Euro.

Auch während des Umbaus organisiert das Sojus-7-Team Veranstaltungen – etwa in einem angemieteten Café am Ernst-Reuter-Platz. „Da machen wir gemeinsam mit Achim Tang, dem Monheimer Artist in Residence, ein paar Unplugged-Geschichten“, kündigt Kaindl an, der sich auf neue Begegnungen im Berliner Viertel freut. Die dritte, fast ausverkaufte Sojus-7-Bootstour startet am Samstag, 28. März. Sieben Bands und die Gäste werden mit der MS Beethoven zwischen Köln und Düsseldorf auf dem Rhein fahren. Zum dritten Mal findet am 15./16. Mai das Festival „Musik frei machen“ auf der Wiese neben dem Skatepark an der Kapellenstraße statt. Auf der Bühne stehen Bands der Monheimer Partnerstädte – und Zona 84 aus Rosario, kündigt Stadtsprecherin Birte Hauke an.