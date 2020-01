Individuelle Hochzeit : Sie hält die Rede für die Brautpaare

Monheim/Langenfeld Sabine Uhlig arbeitet nicht nur sporadisch als Standesbeamtin – die 56-Jährige begleitet Hochzeiten auch als professionelle Rednerin.

Heiraten in der Kirche? Immer weniger Paare entschließen sich zu einer Trauung mit Pfarrer inklusive Gottes Segen. Dann lieber Standsamt? „Viele denken, die Zeremonie sei vielleicht steif oder langweilig“, sagt Sabine Uhlig (56). Dabei brauche das keineswegs so zu sein. Und sie muss es wissen. Die langjährige Mitarbeiterin im Monheimer Bürgermeisterbüro arbeitet auch sporadisch als Standesbeamtin im Rathaus. „Das macht mir sehr viel Spaß.“

Bei einem ersten Treffen schauen die Beteiligten, ob die Chemie zwischen ihnen stimmt. „Das ist wichtig, weil ich einen sehr persönlichen Text ausarbeite“, sagt die Monheimerin. Es folgt ein zweites, längeres Gespräch, dabei erzählen die Brautpaare über ihr Kennenlernen, den Heiratsantrag, aber auch über Schicksalsschläge in ihrem Leben. Uhlig versucht, diese emotionalen Erlebnisse behutsam in die Rede einfließen zu lassen. „Ganz wichtig ist es, dass auch witzige Details vorkommen. Viele Menschen möchten eine fröhliche Trauung.“ Und auch wenn die in einem privaten Garten in Nordhorn, der Monheimer Marienburg, einem Kloster in Siegburg oder in einem Moerser Hotel angesetzt ist, dürften der Einzug der Braut mit dem Vater und das Tauschen der Ringe eigentlich nie fehlen, sagt sie.