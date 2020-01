Zeugen gesucht : 38-Jähriger von Räubern schwer verletzt

(mei) Ein 38 Jahre alter Langenfelder ist am Donnerstag beraubt und dabei schwer verletzt worden. Wo genau und wann dies geschah, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Deshalb bitten die Ermittler dringend um Hinweise von Zeugen.

Laut Polizei hatte der 38-Jährige gegen 21 Uhr bei einer befreundeten Familie an der Neustraße in Monheim geklingelt. Dort berichtet er, er sei tagsüber verprügelt und auch ausgeraubt worden. Da der Mann immer wieder ohnmächtig wurde, alarmierten die Freunde Rettungskräfte. Die Sanitäter brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands konnte er bislang von der Polizei noch nicht näher zum Tatgeschehen befragt werden.

Erste Ermittlungen sollen jedoch ergeben haben, dass der 38-Jährige bereits vormittags im Stadtgebiet von Langenfeld von zwei oder drei Männern abgefangen worden sein soll. Der genaue Tatort sei noch nicht bekannt. Anschließend sei er vermutlich auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Rheindorfer Straße verprügelt und dazu genötigt worden, mit den Tätern zur Sparkassenfiliale an den Hans-Litterscheid-Platz nach Richrath zu fahren. Dort sei der 38-Jährige gewungen worden, mehrere hundert Euro von seinem Konto abzuheben. Die Räuber nahmen ihm nicht nur das Geld, sondern auch sein Handy ab.

Daher fragt die Polizei: Wer hat am Donnerstag an der Bank in Richrath oder auf dem Parkplatz des Baumarktes an der Rheindorfer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder vielleicht sogar den beschriebenen schwarzen BMW 3er mit dem Düsseldorfer Kennzeichen gesehen oder kann sonstige nützliche Angaben machen?