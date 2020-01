Porträt Christian Pagel : Der Rückraumspieler will der SGL wieder helfen

Langenfeld Christian Pagel wurde im Februar 2019 als Sommer-Zugang vorgestellt. Der 23-Jährige konnte damals an Handball noch nicht einmal ernsthaft denken, wird beim Handball-Nordrheinligisten nach seiner Knieverletzung nun aber immer weiter aufgebaut. Samstag kommt der Tabellenzweite TV Korschenbroich.

Im Ringen um Einsatzzeiten bei seiner Rückkehr kam und kommt hinzu, dass der Bundespolizist beruflich bedingt häufig kurzfristig in den Dienst rückt – und so Trainingseinheiten und Spiele verpasst. Das führt dazu, dass er zuletzt in der Regel auf der Bank saß. „Das kann ich verstehen“, sagt Pagel, „leider kommen meine Einsätze häufig sehr spontan.“ Am Samstag (18 Uhr, Konrad-Adenauer-Gymnasium) im ersten Heimspiel des Jahres gegen den TV Korschenbroich rechnet Pagel aber fest damit, dabei zu sein. Die SGL will im Duell mit dem Tabellenzweiten den zweiten Sieg in Folge einfahren, um ihr Potenzial endlich in Punkte umzumünzen. „Wir müssen es nur abrufen“, sagt Pagel. Er selbst kann dabei immer besser helfen.