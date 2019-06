Einkaufen : Schuhhaus erhält Plakette „Generationenfreundlich“

Langenfeld Das Familienunternehmen Röseler hat sich einer Prüfung in mehr als 60 Kriterien unterzogen.

Das Schuhhaus hat das Prädikat zum dritten Mal in Folge verliehen bekommen. Nicht nur die Filiale in Leverkusen-Opladen, sondern auch die in Langenfeld habe die kritischen Prüfer überzeugen können, heißt es in einer Mitteilung des HDE. Aus diesem Anlass wurde die Urkunde in Langenfeld übergeben.