Monheim : Alte Schulstraße bald mit neuem Pflaster

Monheim Die Alte Schulstraße wird umgebaut. Der erste Bauabschnitt reicht vom Kreisverkehr Krischerstraße bis zur Mitte des neuen Gesundheitscampus.

Die Monheimer müssen sich bald von den roten Pflastersteinen auf der Alten Schulstraße verabschieden. Das fällt wohl vielen schwer, denn rund 30 Jahre lang prägten sie das Straßenbild. Bürgermeister Daniel Zimmermann ist sich aber sicher, dass die neuen, hellen Steine schnell Anklang finden. Demnächst wird die Alte Schulstraße auf 340 Metern vom Einkaufszentrum bis zur Grabenstraße in zwei Abschnitten neu gestaltet. Der Kanal wird im ersten Teilstück gleich in einem Rutsch mitsaniert, um möglichst wenig Zeit zu verlieren. Die 20 Bäume entlang der Straße werden gefällt und später durch „ökologisch und optisch hochwertige Straßenbäume“ – so der Wunsch Manfred Poells von den Grünen – ersetzt. Das beschlossen die Politiker im Stadtplanungsausschuss jetzt mehrheitlich (Peto, CDU und Grüne) gegen die Stimmen der SPD.

Wann Der Rat beschließt die Umgestaltung der Alten Schulstraße am 10. Juli. Zuvor diskutiert der Hauptausschuss am 27. Juni.

40 Parkplätze gibt es jetzt an der Alten Schulstraße. Nach dem Umbau sind es nur noch 35. Dafür sollen die Abgrenzungen der Stellplätze in blauem Licht leuchten und so eine optische Verbindung zwischen Rhein und Innenstadt schaffen. Lucas Risse (Peto) lobte die „schöne Idee mit den blauen Elementen“ und das helle Pflaster. Die SPD forderte vor dem Gesundheitscampus mehrere Stellplätze für Gehbehinderte ein. Ingenieur Siebenmorgen wies darauf hin, dass diese 3,50 Meter breit sein müssten. Das sei nur zu Lasten des Gehwegs möglich: „Ein Abwägungsprozess.“ Die Grünen lehnten Parkmöglichkeiten an dieser Stelle ab. Daniel Zimmermann wies darauf hin, es werde Parkplätze in der Tiefgarage geben, auch Behinderten-Stellplätze. Lucas Risse wollte wissen, wie der Bereich links am Schelmenturm – aus Richtung Innenstadt kommend – gestaltet würde. „Ist das Privatgelände?“ Zimmermann betonte, man wolle sich für den zweiten Abschnitt „etwas mehr Zeit nehmen“ und der Politik erst nach einer Bürgerbeteiligung ein Konzept vorlegen. „Wir möchten die Privatanlieger einbinden.“ Der Schelmenturm bilde den Abschluss der Altstadt. „Das ist ein besonderer Bereich.“ Deshalb wünsche er sich auf dem Vorplatz Naturstein. Der sei zwar „relativ eben“, aber unebener als Asphalt. Man habe die Barrierefreiheit im Blick und deshalb auch bei den Rinnen nachgebessert.