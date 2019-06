Stadtgespräch : Auf dem Grünen Sofa in Langenfeld spukt es

Langenfeld Am Dienstag, 11. September, ist Bernar LeSton zu Gast in Haus Arndt.

Die Langenfelder Künstlergruppe Falter setzt am Dienstag nach Pfingsten ihre Veranstaltungsreihe „Das grüne Sofa“ fort. Zu Gast in Haus Arndt am Marktplatz ist diesmal Bernar LeSton. Beginn der Lesung ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der passionierte Nachtportier befasst sich beim Schreiben von Kürzest- und Kurzgeschichten zumeist mit den düsteren Seiten der Phantastik. Dabei stellt die wohnliche Nähe zur Rüsselsheimer Festung und zum Verna-Park eine unschätzbare Hilfe für ihn dar. Die eigenwillige Freifrau Wilhelmine von Verna, nach der die verwunschene Grünanlage benannt ist, erwarb sich schon zu Lebzeiten einen legendären Ruf, der Einzug in die ein oder andere Geschichte hielt. Dass darin auch Spukgestalten, Geister und Unholde ihr Unwesen treiben, scheint somit zwangläufig zu sein. Deren skurrile und makabre Erlebnisse fügen sich nahtlos in Dr. LeStons Kabinett der unheimlichen Geschichten ein.