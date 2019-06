Stadtgespräch : Baumberger Hippegarde hat ein neues Grafenpaar

Monheim Auch der Vorstand wurde neu gewählt.

Die Baumberger Hippegarde hat ein neues Grafenpaar: Patty und Jürgen Lange repräsentieren jetzt den Brauchtumsverein, dessen Name an die einstige Popularität der Ziege im Dorf erinnert. Die „Hippe“ galt als „Kuh des kleinen Mannes“. Alle drei Jahre wählt die Hippegarde bei einer Vollversammlung den Vorstand neu. Wiedergewählt wurden der 1. Vorsitzende Albrecht Hollederer und der Vize Kai Krehl. Sie leiten den Verein zusammen mit Kassenwart Wolfgang Dopatka und Kassenwartin Nicole Haering sowie den Schriftführerinnen Sylvia Deutschendorf und Jaqueline Eckelt und drei weiteren Beisitzern. Der Vorstand verabschiedete das abdankende Grafenpaar Heike und Hartmut Schulzund begrüßte das neue. Die Hippegarde trifft sich immer freitags ab 19.45 Uhr in der Sporthalle der Winrich-von-Kniprode-Grundschule, Monheimer Straße 5.