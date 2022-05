Bahnstrecke Langenfeld-Düsseldorf :  S6: Bus statt Bahn zwischen D‘dorf und Langenfeld

Langenfeld Pendler zwischen Langenfeld und Düsseldorf müssen in der Zeit vom 25. bis 30. Mai sowie über Pfingsten von der S6 auf Ersatzbusse umsteigen.

(og) Das teilt die Deutsche Bahn (DB) mit. Sie erneuert vier Weichen in Düsseldorf-Oberbilk. Dafür gibt sie rund 1,2 Millionen Euro aus. Daher müssen in der Zeit von Mittwoch, 25. Mai, 20.30 Uhr, bis Montag, 30. Mai, 3.30 Uhr für zwei Weichen und von Freitag, 3. Juni, 20.30 Uhr bis Dienstag, 7. Juni, 5 Uhr für die weiteren Weichen die S-Bahngleise zwischen Düsseldorf und Langenfeld voll gesperrt werden. Die Züge der S-Bahnlinie S 6 werden in beiden Richtungen zwischen Düsseldorf Hbf und Langenfeld durch Busse ersetzt. Am Freitag, 27. Mai gilt dies auch für die Züge der S 68. Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter zuginfo.nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar. Trotz modernster Arbeitsgeräte sei Baulärm nicht zu vermeiden, bittet die Bahn um Verständnis.