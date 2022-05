Verkaufsoffener Sonntag und Gänselieselmarkt : Monheim feiert Stadtfest mit Römersause

Monheim Während des Monheimer Stadtfestes vom 10. bis 12. Juni werden die Besucher in die Zeit der Römer und Germanen zurückversetzt. Und damit allles stilecht ist, wird bei der Stadtwette auf lateinisch gesungen.

In Monheim gibt es ein Römerkastell sowie den niedergermanischen Limes, zu dem auch Haus Bürgel gehört. Vom 10. bis zum 12. Juni wird in der Stadt deshalb eine große Römersause gefeiert. Neben den klassischen Elementen wie Gänseliesellauf und -markt, Vereinsmeile, Rathaus-Rallye und Stadtwette gibt es zahlreiche Spiel-, Spaß- und Aktionsangebote. Start ist am Freitag mit dem Fassanstich um 16 Uhr und dem anschließenden Gänseliesellauf der SG Monheim über die Krischerstraße. Kinder können am Rathausplatz eine Römer-Ausbildung mit Streitwagen-Segways, Rodeo-Training und Gladiatorenkampf absolvieren. Am Abend spielt das Stadtorchester ab 21 Uhr auf der Bühne am Rathausplatz Pop, Rock und Musical. Ab 22.30 stehen Air Flik und Micha Deutz an den Plattentellern.