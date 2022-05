Nach zweijähriger Corona-Pause : Alle Infos zum 20. Geburtstag der Extraschicht

Oberhausen Die Extraschicht feiert am 25. Juni ihren 20. Geburtstag nach. Eigentlich sollte das Jubiläum bereits vor zwei Jahren stattfinden, wegen der Corona-Pandemie wurde das Event aber zweimal abgesagt. Eine Übersicht über das diesjährige Kulturfestival.

43 Spielorte, 23 Städte und rund 2000 Künstler – wer den Kulturkosmos des Ruhrgebiets wirklich kennenlernen will, kommt um die Extraschicht am 25. Juni 2022 kaum herum. Seit 2001 gibt es das Festival und nach zweijähriger Zwangspause wird dieses Jahr das 20. Jubiläum nachgefeiert. Hier finden Sie alle Infos rund um das Event.

Das Frühbucherticket kostet 12 Euro pro Person und ist noch bis zum 9. Mai erhältlich. Danach kostet die Karte 17 Euro, beziehungsweise ermäßigt 14 Euro. Das Ticket beinhaltet den Zutritt zu allen 43 Spielorten sowie die kostenfreie Nutzung der Shuttlebusse und die freie Fahrt im Tarifraum des VRR- und des Teilraums Ruhr-Lippe am Veranstaltungstag und bis 7 Uhr am 26. Juni. Auch kann man sich vergünstigt ein Fahrrad von metropolradruhr mieten. Karten gibt es online . Tickets an den Spielorten sind dieses Jahr nicht erhältlich.

In insgesamt 23 Städten wird die Extraschicht veranstaltet. Als neue Spielorte mit dabei sind in diesem Jahr erstmals der WDL-Luftschiffhangar in Mülheim an der Ruhr, der Zechenpark Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort und das Trainingsbergwerk Recklinghausen. Im Folgenden finden Sie alle Spielorte der Extraschicht 2022: