Awo erinnert an Ehrenbürger Langenfelds : Verzällchentour: Der Film ist noch einmal zu sehen

Langenfeld Aufgrund der großen Nachfrage zeigen die Arbeiterwohlfahrt (Awo) und der Förderverein des Langenfelder Stadtmuseum den Film „Verzällchentour“ noch einmal und erinnern damit an den verstorbenen Manfred Stuckmann, der nicht müde geworden ist, Menschen auf seinen Touren für die Stadt Langenfeld zu begeistern.

(og) Am Freitag, 3. Juni, wird der Film um 15 Uhr in der Begegnungsstätte der Awo, Solinger Straße 103, im Treff 111 gezeigt. In diesem Film führt der Ehrenbürger Manfred Stuckmann die Zuschauerinnen und Zuschauer vom Langenfelder Bahnhof bis zum Immigrather Platz, und präsentiert dabei an vielen historischen Orten interessante, aber vor allem lustige Geschichten aus der damaligen Zeit. Filmdauer: 60 Minuten.