Langenfelder Stadtmuseum : Stadtmuseum Langenfeld lädt ins AstroLab ein

Langenfeld Vor gut zwei Wochen ist im Stadtmuseum Langenfeld die aktuelle Ausstellung „Der Blick in die Sterne – Astronomie gestern und heute“ erfolgreich gestartet.

(og) In den kommenden Wochen gibt es neben einer Führung am Dienstag, 24. Mai, um 15 Uhr, Gelegenheit, sich der Thematik anzunähern. Am Wochenende (27. bis 29. Mai) ist darüber hinaus das AstroLab – das Entdeckerlabor für Kinder (fünf bis 14 Jahre) geöffnet. Das AstroLab ist ein offenes Angebot, bei dem sich Kinder mithilfe verschiedener Materialienmit den Themen rund um das Sonnensystem und unseren Planeten beschäftigen können. Sie können Raketen bemalen, Magnete kleben und Alienwimmelbilder entwerfen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei dem Angebot werden Kinder von ihren Eltern begleitet. Wie dem Universum sind der Fantasie hier (fast) keine Grenzen gesetzt. Der Eintritt ist frei!