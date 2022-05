Verbandswasserwerk Langenfeld/Monheim : Wasserwerk erhält Notfallmeldung

Monheim Eine Notfallmeldung geht am Sonntagabend, 22. Mai, beim Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim ein: Eine Frau aus dem Berliner Viertel sagt, dass sie ein Glas Wasser aus dem Hahn getrunken habe. Kurz danach stellten sich bei ihr Magenkrämpfe und Durchfall ein.

(dh) Am Montagmorgen erzählten ihre Tochter und ihre Mutter, die auch im Berliner Viertel wohnen, von Bauchschmerzen. „Wir werden die Wasserleitung auf Bakterien und Viren überprüfen und auch eine Geschmacksprobe durchführen“, sagt ein Sprecher des Unternehmens. Die Ergebnisse der Wasseranalyse liegen in ein bis zwei Tagen vor. Er bestätigte den Notfallanruf. „Weitere Anrufe in dieser Richtung hat es nicht gegeben.“ Möglicherweise grassiere innerhalb der Familie ein Magen-Darmvirus.