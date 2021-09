Raub in Langenfeld : Räuber reißt Autofahrer Uhr vom Arm

Langenfeld Ein 61-Jährige, der am Freitag gegen 17 Uhr mit seinem Cabrio vor der roten Ampel Kölner-/Robert-Koch-Straße steht, ist Opfer eines Raubs geworden.

(og) Ein 61-Jährige, der am Freitag gegen 17 Uhr mit seinem Cabrio vor der roten Ampel Kölner-/Robert-Koch-Straße steht, ist Opfer eines Raubs geworden. Ein Mann hat laut Polizeibericht nach seiner Armbanduhr gegriffen und ihm diese entrissen. Der Täter flüchtet. Der 61-Jährige ist dem Flüchtigen gefolgt. Erfolglos. Die Uhr mit einem Wert im mittleren fünfstelligen Bereich ist erst einmal weg. Zeugen berichten von zwei flüchtigen Männern, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Im Nachgang meldet sich ein weiterer Bürger, dass er dort am selben Tag einen ähnlichen Vorfall beobachtet habe. Hinweise an die Polizei unter Tel. 02173 2886310.