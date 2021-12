RKI meldet knapp eine Million Impfungen pro Tag : Vier von fünf Impfungen sind Auffrischungen

Düsseldorf Das Robert-Koch-Institut berichtet von einer zunehmenden Dynamik in der deutschen Impfkampagne. Zuletzt wurden wieder rund eine Millionen Impfungen pro Tag gemeldet – die meisten davon waren Auffrischungen.

Deutschland kommt der Zahl von einer Million Corona-Impfungen pro Tag wieder näher. Am Mittwoch ließen insgesamt 987.000 Menschen den Piks über sich ergehen. Vier von fünf Impfwilligen erhielten dabei eine Auffrischungsimpfung („Booster“), wie aus dem Impfdashboard des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag hervorgeht (Stand: 9.23 Uhr). Am Dienstag waren es noch 807.000 verabreichte Dosen. Der Rekord wurde bisher am 9. Juni mit 1,4 Millionen Dosen erzielt. Vollständig geimpft - für diesen Status ist eine Auffrischungsimpfung bisher nicht erforderlich - sind inzwischen 68,7 Prozent der Bevölkerung und 79,3 Prozent aller Erwachsenen über 18 Jahren.