Grünschnitt in Monheim : Wanderparkplatz ist eine gute Alternative

Die Baumberger Grünschnittannahme ist vorübergehend an den Wanderparkplatz verlegt. Berthold und Claudia Seegers gefällt das. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Weil die Fläche Am Kielsgraben nahe der Baumberger Bürgerwiese derzeit als Materiallager für Baumaßnahmen benötigt wird, wurde die Grünschnittannahme am Samstag erstmals auf den Wanderparkplatz am Rhein verlegt. Für viele Bürger eine gute Alternative, allerdings auch überraschend.