Am Lambertimarkt : Nach Raub in Breyell sucht die Polizei Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die in Breyell die zwei jungen Tatverdächtigen gesehen haben. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Breyell Ein 64-Jähriger aus Breyell hob in der Sparkassenfiliale am Lambertimarkt am Geldautomaten Geld ab. Beim Verlassen wurde er von zwei jungen Männern angesprochen. Einer der beiden entriss ihm das gerade abgehobene Geld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(hb) Ein 64-Jähriger ist in Breyell Opfer eines Raubes gworden. Fies teilte die Polizei mit. Am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr hob der Mann am Geldautomaten der Sparkasse auf dem Lambertimarkt in Breyell Geld ab. Als er die Filiale verließ, kamen zwei unbekannte Männer auf ihn zu. Einer fragte den Mann nach einem Feuerzeug. Der zweite entriss dem 64-Jährigen das zuvor abgehobene Geld. Anschließend flüchteten beide Täter zu Fuß in Richtung Leuth. Beide Täter sind etwa 20 Jahre alt. Einer trug eine schwarze Jacke und blaue Jeans, der zweite eine hellgraue Jacke und sowie dunkle Jogginghose mit weißen Streifen und weiße Schuhe. Das Kriminalkommissariat West bittet um Hinweise auf die beiden Täter über die Rufnummer 02162 3770.

(hb)