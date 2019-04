Auf frischer Tat : Polizei nimmt Kupferdiebe fest

Langenfeld Einem von drei Männern gelingt am Tatort Schneiderstraße/Winkelsweg die Flucht.

Die Polizei hat in Langenfeld zwei Kupfer- und Werkzeugdiebe auf frischer Tat ertappt. Wie die Ermittler berichten, ist die Festnahme einem Zeugen zu verdanken. Der hatte am Freitag gegen 23.30 Uhr verdächtige Geräusche von einer Großbaustelle an der Schneiderstraße/Ecke Winkelsweg vernommen und die Polizei gerufen.

Zwei der drei Männer – Südosteuropäer, 18 und 19 Jahre alt – nahm die Polizei fest. In Tatortnähe stellten die Beamten zudem ein Fahrzeug fest, dessen Halter einschlägig wegen Einbruchsdelikten aktenkundig ist. Der dritte Täter konnte entkommen. Die Ermittlungen dauern an.

Einen weiteren Einbruchsfall meldet die Polizei vom Kurfürstenweg. Dort versuchte ein Trio am Samstagnachmittag in eine Wohnung einzubrechen. Dabei wurde es von einem Anwohner beobachtet, der die Polizei rief. Gegen 15.30 Uhr sah der Langenfelder, wie sich in einem Nachbargarten drei ihm unbekannte Personen aufhielten und an der Terrassentür hebelten. Er schrie das Trio an, woraufhin es die Flucht ergriff.