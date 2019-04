Mitmachen : Am Mittwoch steigt das Ostereierschießen

Am Mittwoch steigt das Ostereierschießen

Langenfeld Beim Schützenverein Langenfeld kann jeder ab zwölf mitmachen.

(gut) Der Schützenverein Langenfeld 1834 veranstaltet am Mittwoch sein beliebtes Ostereierschießen für jedermann. Gäste sind gerne gesehen. Von 17 bis 20.30 Uhr kann jeder, der möchte, mitschießen. Die Gewehre für die moderne Luftgewehrbahn an der Langforter Straße 68 stellt der Verein. Geschossen wird im Stehen aufgelegt. Jeder Schütze kann für einen Betrag von einem Euro jeweils fünf Schuss abgeben (zwei Proben und drei Wertungen). Als Top-Ergebnis ist eine Ringzahl von 30 Ringen je Serie möglich.

Als Preise winken: 21 bis 24 Ringe gleich ein Ei (gekochtes Hühnerei); 25 bis 27 Ringe gleich zwei Eier; 28 bis 29 Ringe gleich drei Eier; 30 Ringe gleich vier Eier. Dazu zwei Geldpreise für den besten Schützen bei der Jugend und den Erwachsenen in Höhe von jeweils 20 Euro. Es gilt immer nur die gesamte Ringzahl einer Serie. Kinder ab zwölf können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten mitmachen. Man kann so oft mitmachen, wie man möchte.