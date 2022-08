Kunst in Langenfeld : Künstler erklären ihre Baumkunst

Langenfeld Barbara Esser (links) kennt sich aus mit textilen Stoffen und begeistert sich dafür. Die Textildesignerin hat jetzt bei einer Führung zu den Baumskulpturen in der Innenstadt Konzept und auch die aufwändige Herstellung der Bänder sowie verschiedene Webarten erklärt.

Das Künstlerpaar Barbara Esser und Wolfgang Horn (rechts) hat in den vergangenen Monaten etliche Bäume in der Innenstadt mit bunten Bändern umwickelt und so verschiedene Formen herausgearbeitet, die ein paar Farbtupfer in die Stadt bringen.