Junge Tradition fortsetzen : Kunst im Foyer soll weitergehen

Erkrath Timo Kremerius vom MS-Treff sucht Künstler, die in der Stadthalle ausstellen wollen, wenn dort Theater oder Kabarett läuft – eine Möglichkeit, sich vor größerem Publikum zu präsentieren und eventuell auch etwas zu verkaufen.

(hup) Timo Kremerius vom Förderverein MS-Treff Erkrath möchte die von der Neanderart-Gruppe eingeführten kleinen Kunstausstellungen parallel zum Kulturbetrieb in der Stadthalle weiterführen. „Die Präsentationen der Künstler im Foyer sind eine lieb gewonnene Gewohnheit und erfreuten sich großer Beliebtheit. Nach der Coronapause sollen sie wieder aufleben“, sagt Kremerius. Künstler, die Lust haben, ihre Werke bei Theater- oder Kabarettveranstaltungen in der Stadthalle Erkrath zu zeigen, können sich bei ihm melden und Termine vereinbaren. Die Bilder oder Objekte könnten am Theatertag ab 18 Uhr aufgebaut und nach der Pause, gegen 21.15 Uhr, wieder abgebaut werden. „Ich kann natürlich nicht garantieren, dass der Stand von vielen Leuten umlagert und etwas gekauft wird. Es geht erst einmal um die Möglichkeit, sich mit seiner Kunst zu präsentieren“, so Kremerius. Lediglich bei Veranstaltungen mit mehr als 400 Zuschauer könnte die Mini-Ausstellung, für die noch ein Name gesucht wird, nicht stattfinden, da es dann im Foyer zu eng werde. Interessierte Künstler melden sich zwecks Organisation und Abwicklung per E-Mail an timokremerius@web.de oder unter Telefon 02104 44520.