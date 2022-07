Falter-Ausstellung : Künstlergruppe Falter zeigt neue Schau

Langenfeld „Mein Freund der Baum“ ist ab Samstag im Marktkarree zu sehen und mit Spendenaktion verbunden.

() Die Langenfelder Künstlergruppe Falter hat die Sommerzeit genutzt, um eine neue Aktion auf die Beine zu stellen, teilt die Gruppe mit. „Bei uns gibt es weder Sommerloch noch Saure-Gurken-Zeit, ganz im Gegenteil“, heißt es wörtlich. Am Samstag, 30. Juli, eröffnet die Gruppe zwischen 12 und 16 Uhr die neue Ausstellung „Mein Freund der Baum“ im ersten Obergeschoss des Marktkarrees an der Solinger Straße 20. Damit verbunden ist eine Spendenaktion für einen Obstbaum. Die Bäume sollen dann auf einer städtischen Fläche am Winkel in Wiescheid angepflanzt werden.