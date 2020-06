In der Nacht zu Montag : In der City in drei Lokale und Hotel eingebrochen

Langenfeld Die Polizei hat am Dienstag drei weitere Einbrüche in Lokale der City aus der Nacht zu Montag gemeldet, die Beute sei in allen Fällen noch unklar. Jetzt werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können.

Zusätzlich zum bereits gemeldeten Einbruch in das „Celtic Corner“ eingangs der Fußgängerzone drangen Unbekannte in ein Hotel an der Hauptstraße ein. Laut Polizei hatten sie im öffentlich zugänglichen Vorraum die Rollläden hochgeschoben und dann die Rezeption nach Wertsachen durchsucht. Nur wenige Meter weiter warfen die Täter die Fensterscheibe eines leerstehenden Restaurants ein. Außerdem drang jemand auf bislang unbekannte Art und Weise in ein griechisches Restaurant an der Solinger Straße ein.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 02173 - 288-6310.

(mei)