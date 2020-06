Fahrradverkehr : Stadträder starten im September

Monheim/Langenfeld 450 Bikes sind bestellt – mit Gans und Gänseliesel in Monheim-Blau und Weiß. Jetzt werden die Stationen für das Fahrradverleihsystem gebaut. 1,4 Millionen kostet das Projekt.

Eigentlich sollte das Projekt Fahrradverleihsystem schon Ende 2018 an den Start gehen. Doch die dafür notwendige Programmierung der Monheim-Card hat länger gedauert als geplant, zumal noch weitere Funktionen (Busticket) eingespeist werden mussten. Dann kam Corona. Doch jetzt ist es soweit. Insgesamt 450 Fahrräder hat die Stadtverwaltung bestellt – mit Gans und Gänseliesel in Monheim-Blau und Weiß. In einigen Wochen werden sie auf zunächst 25, dann auf 31 Stationen verteilt. Die Arbeiten an den Stationen beginnen gerade.

Um eine Anbindung an die S-Bahn zu ermöglichen, sind auch an den beiden S-Bahnhöfen in Langenfeld zwei Stationen in Vorbereitung. „Wir stellen der Stadt Monheim eine Fläche an den Park&Ride-Plätzen der S-Bahnhöfe zur Verfügung“, sagt Langenfelds zuständiger Bereichsleiter Ulrich Beul. „Darüber sind wir mit Monheim noch in der Abstimmung.“ Er geht davon aus, dass etwa sechs Parkplätze für Autos wegfallen werden. „Genaue Zahlen habe ich noch nicht“, so Beul.