Fähre Dormagen - Monheim : Das „Piwipper Böötchen“ ist defekt

Monheim Wegen eines Maschinenschadens kann die Fähre am Wochenende nicht übersetzen. Jetzt muss die „Piwipp“ in die Werft, um die genaue Ursache zu untersuchen und das Schiff wieder zu reparieren.

Die „Piwipp“ musste vorerst ihren Fährbetrieb einstellen. „Wegen eines technischen Defektes am Schiff können wir zurzeit leider keinen Fährbetrieb durchführen“, heißt es auf der Homepage des Vereins „Piwipper Böötchen“, der im September 2012 die Fährverbindung zwischen Dormagen-Rheinfeld und Monheim wiederbelebt hat. „Mindestens dieses Wochenende, wahrscheinlich auch am nächsten Wochenende kann das Schiff nicht fahren“, sagt Professor Heiner Müller-Krumbhaar, der Vorsitzende des Vereins auf Nachfrage unserer Redaktion.

Ein Maschinenschaden hatte am Samstag die Fähre plötzlich mitten auf dem Rhein gestoppt: „Zum Glück sind wir noch heil auf die Monheimer Seite gekommen und konnten dort anlegen“, berichtet Müller-Krumbhaar, der froh ist, dass keine Personen verletzt wurden. „Wir waren in den acht Jahren immer unfallfrei“, betont er. Jetzt müsse die „Piwipp“ in die Werft, um die genaue Ursache zu untersuchen und das Schiff wieder zu reparieren. Eine Trauung müsse daher ausfallen, acht weitere sind für August geplant, so Müller-Krumbhaar: „Ich hoffe doch sehr, dass wir vorher wieder starten können, gerade weil wir nach dem späteren Start nun auch in der Corona-Zeit eingespielt waren.“