Neusser Innenstadt : Unbekannte brechen in Physiopraxis ein

Neuss In der Neusser Innenstadt brachen Unbekannte in eine Praxis für Physiotherapie an der Oberstraße am späten Mittwochabend ein.

Das teilt die Polizei mit. Die Täter drangen durch die zuvor aufgehebelte Eingangstür in die Räume ein. Anschließend durchsuchten sie Teile des Mobiliars nach Wertsachen und entkamen mit etwas Geld. Ersten Erkenntnissen zufolge fand der Einbruch gegen 23.45 Uhr statt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im näheren Umfeld des Einbruchortes gemacht haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

