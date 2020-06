Vorfall in Krefeld

Krefeld Unbekannte haben am Samstagabend in der Innenstadt sechs geparkte Autos zerkratzt.

Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Zeit zwischen 17 bis 18.15 Uhr im Bereich der Lüdersstraße und Lewerentzstraße sechs abgestellte Pkw beschädigt. Die Täter zerkratzten sämtliche Fahrzeugseiten.

Mögliche Hinweise von Zeugen an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.