Langenfeld: Elternverein Mamasano bietet Müttern zum Stillen Treff im Café Moncki an

Das Stillen von Babys will gelernt sein

LANGENFELD Der Langenfelder Elternverein Mamasano lädt an zwei Freitagen im Monat junge Familien ins Café Moncki ein. Bei diesen Treffs geht es vor allem ums Stillen.

Um einen großen Tisch haben sich 15 junge Mütter versammelt, ihre Säuglinge auf dem Arm oder in einer Babytasche neben sich. Die Frauen sind in angeregte Gespräche vertieft. Die größeren Geschwister der Babys spielen derweil miteinander. Niemanden stört es, wenn es mal lauter wird und auch das Babygeschrei wird mit einem verständnisvollen Lächeln bedacht. Im Café Moncki in der Langenfelder Fußgängerzone sind Familien mit kleinen und größeren Kindern willkommen.