Kreis tritt Rechenzentrum Niederrhein bei

KREIS METTMANN Mit der Kooperation können Kosten für IT-Dienste gesenkt werden.

Wie in vielen anderen Kreisen und Städten im Land zeigt sich allerdings auch beim Kreis Mettmann, dass sich angesichts stetig wachsender Anforderungen an kommunale IT-Dienstleistung die Kooperation in einem IT-Verbund als deutlich leistungsfähiger und damit zukunftsstabiler erweist.

Unterstützt durch das Beratungsunternehmen „Partnerschaft Deutschland“ und unter Einbindung der beim Kreis betroffenen Mitarbeiter wurden mehrere potenzielle Fusionspartner unter wirtschaftlichen, technischen, betrieblichen und personalen Gesichtspunkten analysiert und bewertet. Im Ergebnis erwies sich das KRZN als der am besten geeignete Partner. Seinen Hauptsitz hat das Kommunale Rechenzentrum zwar in Kamp-Lintfort am Niederrhein, der Standort in Mettmann wird aber in weiten Teilen erhalten bleiben, um auch in Zukunft einen ortsnahen Support in der Kreisverwaltung zu gewährleisten.