Jörg Bergmeister gewinnt WM-Rennen in Japan

Jörg Bergmeister wirkte erstaunlich gelassen. Vielleicht lag es daran, dass er nach der Rückkehr aus Asien in der Nacht wenig geschlafen und ausnahmsweise mit dem „Jetlag“ zu kämpfen hatte – jener Störung im Schlaf-Wach-Rhythmus, die bei der Überwindung mehrerer Zeitzonen nicht unüblich ist. Dabei hätte der Motorsportler in sich ruhen können, weil ihm in Fuji (Japan) Außergewöhnliches gelungen war. Mit dem Team Project 1 aus Lohne (Niedersachsen) hat der Porsche-Werksfahrer vor ein par Monaten den Sprung in die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) gewagt – um seine Erfahrung am Steuer und in der Entwicklung rund um den Porsche 911 RSR gewinnbringend einzusetzen. Iin Fuji gelang jetzt bereits beim vierten WM-Lauf der große Wurf. Bergmeister, der Amerikaner Patrick Lindsey und der Norweger Egidio Perfetti machten so viel richtig, dass sie als Sieger der Klasse LM GTE Am die Zielflagge sahen. Bergmeister (42) persönlich feierte ebenfalls eine Premiere, denn ein WEC-Sieg war ihm früher selbst in einem reinen Porsche-Werksteam nicht gelungen.