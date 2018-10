Langenfeld/Monheim: Creditreform befragte 325 Firmen

Solingen/Langenfeld Creditreform Solingen befragte für die Wirtschaftslage im Mittelstand im Herbst dieses Jahres 325 Unternehmen in der Region.

Die mittelständischen Unternehmen in der Region Solingen, Remscheid und Leverkusen stehen im Herbst 2018 so gut wie lange nicht da. „Es sieht gut aus im Mittelstand, die Stimmung ist hervorragend“, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsauskunftei Creditreform Solingen, Ole Kirschner. Das Unternehmen von der Kuller Straße hat für die Herbstumfrage zur Wirtschaftslage im Mittelstand 325 Unternehmen befragt. „Die Wirtschaft ist in der Region weiter in Fahrt. 82 Prozent der Befragten sagen zur aktuellen Geschäftslage, es geht ihnen gut oder sogar sehr gut“, erklärte Ole Kirschner am Dienstag bei der Vorstellung der Ergebnisse der Herbstumfrage.