Langenfeld : Digitale Stadttochter soll Laternen vermarkten

Die im vergangenen Jahr erneuerten Straßenlaternen an der Solinger Straße haben bereits digitale und sonstige technische Vorrichtungen für Verkehrs- und Luftmessungen. Sie sollen bald genutzt werden. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Mit den Stimmen der CDU-Mehrheitsfraktion hat der Stadtrat die Gründung der Digital- und Infrastrukturgesellschaft Langenfeld mbH beschlossen.

Auf dem Weg zur computergesteuerten Smart City setzt Langenfeld auf Selbstbestimmung. Nach dem erst vor zwei Wochen bekannt gegebenen Rückkauf der Straßenbeleuchtung von Innogy zum 1. Januar 2020 hat der Stadtrat am Dienstagabend nachgelegt. Mit den Stimmen der Mehrheitsfraktion CDU beschloss er die Gründung der „Digital- und Infrastrukturgesellschaft Langenfeld mbH“ (DIGL). Als hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stadt soll sie bewirken, dass die Möglichkeiten der mit Digitaltechnik intelligent gemachten Laternenmasten sinnvoll genutzt werden und Erlöse ins Stadtsäckel fließen. Gegen die Gründung der DIGL stimmten allein die Grünen in der Ratssitzung, SPD, BGL und FDP enthielten sich.

Zuvor hatte der mit einem Gutachten beauftragte Fachanwalt Martin Brück von Oertzen den Stadtpolitikern die Gründung der DIGL nahegelegt. „Die Beleuchtung der Straßen ist ein hoher Kostenfaktor, für den eine Stadt nicht gelobt wird. Aber durch die Digitaltechnik in den Laternenmasten lassen sich Einnahmen erzielen.“ Der bald anstehende Start des hochleistungsfähigen Standards 5G für mobiles Internet und Mobiltelefonie erfordere die Installation von so genannten Smart Cells innerhalb kurzer, möglichst gleichmäßiger Abstände zwischen 500 und 1000 Meter. „Insbesondere Masten der Straßenlaternen bieten sich hierfür an.“ Davon hat Langenfeld nach Angaben des zuständigen Referatsleiters Franz Frank aktuell 6674 Stück (siehe Infobox). Die wenigsten davon sind mit moderner Digitaltechnik ausgestattet. Beispiele für solche intelligenten Laternen, deren Möglichkeiten etwa für Verkehrs- und Umweltmessungen aller Art indes noch nicht genutzt werden, sind die abgebildeten Modelle an der Solinger Straße.