Junge Töne : DSDS-Siegerin Marie Wegener singt in der Stadtgalerie

Langenfeld Nach dem Auftritt am Freitag gibt die 18-Jährige Autogramme.

Sie gewann bei der TV-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) – am Freitag, 27. September, 18 Uhr, kommt Marie Wegener in die Langenfelder Stadtgalerie. Unter der Hauptkuppel der Shoppingmall am Galerieplatz stellt sie ihre neue CD „Countdown“ vor und steht danach für Autogramme zur Verfügung. Die 18-Jährige hat ihr Abitur in der Tasche und will sich nun ganz ihrer Musikkarriere widmen. An allen Stücken auf „Countdown“ hat die Sängerin nach eigenem Bekunden intensiv mitgearbeitet. „Ich bin Marie“ ist ein solcher Song, ihr emotionaler Anker. „Ich bin ich so wie noch nie“ singt Marie Wegener selbstbewusst. Die junge Frau möchte sich in die Tradition der Chanteusen einreihen, etwa mit der Ballade „Immer für Dich da“. Vor einem Chor trägt sie den aufwendig orchestrierten Song für ihren Zwillingsbruder vor. Als Dankeschön an alle Mütter widmet sie „Danke“ ihrer eigenen, die sie von Anfang an mit vollem Einsatz unterstützt hat. Selbstfindung wiederum thematisiert Marie in „So wie ich bin“.