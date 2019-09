Monheim : Lesung zum 30. Jahrestag des Mauerfalls

Monheim „Kumpeltod oder gespaltene Zunge“ ist der Titel einer autobiografischen Aufführung im VHS-Saal.

In der autobiografischen Aufführung „Kumpeltod oder Gespaltene Zunge“ von Herbert A. Mitschke wird die widersprüchliche DDR-Geschichte lebendig: Dokumentarische Videosequenzen, Sprechszenen und Kompositionen des Autors für Flöte und Akkordeon fügen sich zusammen zu einem persönlich geprägten Spiegelbild über das Leben in der DDR. Das Ganze findet am Freitag, 27. September, im VHS-Saal an der Tempelhofer Straße 15 statt. Beginn ist um 18 Uhr.