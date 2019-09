Langenfeld : Ladendiebe reißen drei Handys an sich

Ladendiebe reißen drei Handys an sich

LANGENFELD Kurz nach dem Diebstahl mehrerer Mobiltelefone hat die Polizei am Montag gegen 15.20 Uhr einen 20 Jahre alten Mann festgenommen.

Gemeinsam mit einem Komplizen soll er in einem Mobilfunkshop in der City drei Handys gewaltsam aus der Sicherungshalterung gerissen haben und mit der Beute weggerannt sein. Angestellte liefen hinterher und alarmierten die Polizei. Eine Streife fasste den 20-Jährigen an der Talstraße. Der noch unbekannte Komplize flüchtete. Zwei von den Tätern weggeworfene Handys wurden gefunden, eines fehlt noch.