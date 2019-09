Langenfeld : Secondhand-Modenschau vom SkF im Treibhaus

Langenfeld (ilpl) Secondhand- und Upcycling-Mode kann sehr chic sein.

Das will der Sozialdienst katholischer Frauen am Freitag, 27. September, beweisen: In der Gärtnerei Treibhaus in Reusrath (Auf den Heunen 39) wird die Herbst/Winter Kollektion, eine Upcycling-Taschenkollektion sowie die Himmelslilie-Kollektion der Upcycling Designerin Sybille Oberhaus gezeigt.