Diebstahl in Langenfelder Markt : Dieb rempelt Verkäuferin an und flüchtet mit Beute

Die Polizei fasst Dieb in Langenfeld. Foto: Latzel

Langenfeld Getränkedosen und Kleidungsstücke hat ein Mann am Dienstag gegen 17.45 Uhr in einem Markt an der Hauptstraße entwendet.

