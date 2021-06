Nahversorgung in Düsseldorf : Planungen für Supermarkt schreiten voran

Düsseldorf Seit rund zehn Jahren wird in Kaiserswerth die Einrichtung eines Supermarktes diskutiert und geplant. Die Politik legt nun dafür die Rahmenbedingungen fest.

Am Mittwoch, 16. Juni, tagt der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung (APS) und wird sich dann auch mit dem geplanten Supermarkt auf dem Dreiecksparkplatz in Kaiserswerth beschäftigen. So hat die Bezirksvertretung 5 in ihrer jüngsten Sitzung einen interfraktionellen Antrag verabschiedet, mit dem sie mehrere Wünsche für das Projekt beim APS und der Stadtverwaltung anmeldet.