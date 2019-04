Hingehen : Couchpop musiziert im Marktkarree

Langenfeld Die Düsseldorfer Band unterhält am Samstagabend auf der Offenen Falter-Bühne.

Bei ihrer 28. Offenen Bühne präsentiert die Langenfelder Künstlergruppe Falter am morgigen Samstag, 18 Uhr, im Marktkarree die Band ,,Couchpop‘‘. Die Düsseldorfer setzen in ihren Songs auf authentische deutsche Texte und kreative Akustik-Arrangements. Dabei kommen nicht nur die satten Grooves der beiden Gitarristen Steffen Leopold und Frank Piontkowski zum Einsatz, sondern auch gerne mal sphärische Mandolinenklänge und Cellomelodien, rhythmisch getragen von Dirk Bruchhausen an den Percussions und Sigi Simon am Bass. Frontfrau und Songwriterin Kirsten Bölke schaut in ihren Liedern mal nachdenklich auf die Welt, mal frech mit einem Augenzwinkern. Mit ihrer markanten Stimme prägt sie den typischen „Couchpop“-Sound. Die Musik ist ehrlich, geht direkt unter die Haut und bleibt im Ohr. Der Eintritt in den Falter-Raum im Obergeschoss ist frei. Spenden an die Künstler sind willkommen.