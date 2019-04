Langenfeld : Diamanthochzeit: Jubilare radeln gern

Annemarie und Siegfried Piskalla feiern heute in Langenfeld ihre Diamanthochzeit. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Heute auf den Tag genau sind Annemarie und Siegfried Piskalla seit 60 Jahren verheiratet.

„Es war keine Liebe auf den ersten Blick“, erinnern sich Annemarie und Siegfried Piskalla (83) an die 50er Jahre und ihre ersten Begegnungen. Fast vier Jahre waren sie gemeinsam bei den Aktivitäten der „Deutschen Jugend des Ostens“, die sich im Jugendheim an der Fröbelstraße trafen. Siegfried, der 1947 als Kind aus Polen/Oberschlesien vertrieben und in Langenfeld sesshaft wurde, fühlte sich in der für alle offenen Gruppe wohl. Annemarie, in Richrath geboren und in Berghausen aufgewachsen, teilte mit ihm die Freude am Volkstanz. „Es hat lange gebraucht, bis wir wussten, dass wir zusammengehören“, räumt sie heute ein.

Geheiratet wurde am 4. April 1959, einen Tag nachdem die Braut ihre Volljährigkeit erreicht hatte. So konnte die 21-Jährige auf die elterliche Unterschrift am Standesamt verzichten. Der damalige Pfarrer an St. Josef in Immigrath, Rainer Paar, sah die „Mischehe“ offenbar weniger kritisch als die Eltern. Zum Hochzeitsfest kamen rund 50 Gästen ins Jugendheim. „Abends hatte jemand einen Kinderwagen aufs Dach des Heimes gestellt“, schmunzelt Siegfried. Der Wink wurde verstanden. Fünf Kinder, vier davon Mädels, sieben Enkel und vier Urenkel vervollständigen inzwischen die Familie.

Siegfried arbeitete bis zu seinem Ruhestand 1997 ursprünglich als Schlosser, später als Berufsausbilder bei der Demag in Benrath. Annemarie verdiente ihr Geld in einer Schuhfabrik. Als die Kinder kamen, kümmerte sie sich um die Familie; so hielten es auch die vier Töchter. Gewohnt wurde zunächst drei Jahre lang bei den Eltern, dann folgte eine eigene Wohnung. Seit 1969 bewohnen sie ein Eigenheim an der Marienstraße, ein Projekt des „Bundes der Kindereichen“, der Kirchengelände in Erbpacht anbot. „Alle in der Reihe hatten Kinder, für den Nachwuchs eine herrliche Situation, und das am naturnahen Ortsrand“, schwärmen die Jubilare.

Radeln und Walken sind gemeinsame Hobbys; große Radtouren, von Annemarie präzise ausgearbeitet, führten beide jahrelang von der Ostsee bis zu den großen Fluss-Radwegen. Dazu passt, dass die Piskallas aus Überzeugung kein Auto besitzen. „Das Haus war wichtiger, für beides reichte das Geld nicht“, lautet die schlüssige Erklärung.