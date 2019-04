Monheim : Anwohner kritisieren Bus-Route

Monheim Rund 30 Monheimer sind gekommen, um sich im Ratssaal über den automatisiert fahrenden Bus zu informieren – überwiegend aus der Poetengasse.

Die Anwohner dort sind skeptisch. Sie fürchten, dass die im Zehn-Minuten-Takt fahrenden Elektro-Busse zu viel zusätzlichen Verkehr in ihre Straße bringen. Das sieht Bürgermeister Daniel Zimmermann anders. Es gebe heute schon viel Bewegung auf der Straße. Er verspricht, dass die Stadt das Verkehrsaufkommen messen wird – vor Einführung der Buslinie und während des Betriebs. Die von Zimmermann angekündigte Verlegung der Parkplätze auf die linke Seite der Poetengasse (von der Grabenstraße aus gesehen) kommt nicht gut an. „Dann wird es eng“, fürchtet André Schorn. „Viele Anwohner haben Garagen, sie parken auch mal davor. Das wird dann nicht mehr möglich sein“, sagt er. Zimmermann geht davon aus, „dass keine Parkplätze wegfallen“. Die Verlegung müsse sein, damit der automatisiert fahrende Bus nicht vor überraschenden Hindernissen stehen bleibt. „Die Busse“, so erläutert Zimmermann, „werden für die Strecke programmiert. Sensoren und Kameras überprüfen ständig die Bilder. Stimmen sie mit der hinterlegten Umgebung nicht überein, nimmt der Bus ein parkendes Auto als Hindernis wahr und stoppt. Der Schaffner muss eingreifen.“

Noch eine Sorge treibt die Anwohner der Poetengasse um: die Müllabfuhr. Heute fahren die Müllautos von der Kapellenstraße kommend rückwärts die Poetengasse hoch, sammeln den Müll ein und rollen wieder runter, weil sie oben nicht in die Grabenstraße einbiegen können, berichten sie unisono. „Dort ist es zu eng“, sagt Schorn. Peter Kreuer bestätigt das. „Ändert sich die Richtung der Einbahnstraße, kommen die Fahrzeuge vorwärts nicht aus der Poetengasse heraus“, so Kreuer, der an der Grabenstraße wohnt. Ein Problem, das die Stadt bislang nicht auf der Rechnung hatte. „Wir werden das prüfen“, sagt Zimmermann, der die Rechtmäßigkeit dieser Art der Müllabfuhr in Frage stellt. Die Awista hat dazu gestern keine Stellung bezogen. „Sollte sich herausstellen, dass der Radius im Einmündungsbereich für große Fahrzeuge nicht ausreicht, müssen wir gegebenenfalls bauliche Veränderungen vornehmen“, sagt Tiefbauamts-Chef Andreas Apsel.