Langenfeld/Monheim : RP verlost Karten für die Nacht der Technik

Langenfeld/Monheim Die Nacht der Technik in der Region Rhein-Wupper feiert Premiere. Die Rheinische Post verlost Karten.

Monheims kommunaler Versorger Mega öffnet zur Nacht der Technik am Freitag, 5. April, von 18 bis 24 Uhr die Türen an der Rheinpromenade 3a. Im Langenfelder Edelstahlwerk Schmees, Rudolf-Diesel-Weg 6-8, geht’s heiß her. An der „Nacht der Technik“ Rhein-Wupper beteiligen sich zahlreiche Unternehmen aus Monheim, Langenfeld und Leverkusen. Zur Premiere verlost die Rheinische Post fünfmal zwei Tickets sowie drei Familientickets. Sie werden je nach Besichtigungswunsch am nächsten der insgesamt vier Drehkreuze (Stop de rShuttle-Busse) hinterlegt (Forum Leverkusen, EVL Wasserturm Leverkusen-Bürrig, Mega Monheim, Stadt-Sparkasse Langenfeld). Wer gewinnen möchte, schickt bis zum heutigen Donnerstag, 17 Uhr, eine E-Mail (Stichwort „Techniknacht“) an langenfeld@rheinische-post.de. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mehr Infos gibt es im Netz unter www.rhein-wupper.nacht-der-technik.de