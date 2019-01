Monheim: Monheimer zählen heute und morgen Vögel

Monheim Die von Naturschutz-Verbänden initiierte Aktion findet bis 6. Januar bundesweit statt.

Jeder könne mitmachen: Teilnehmer notieren von jeder Vogelart die höchste Anzahl an Tieren, die im Laufe einer Zeitstunde in einem Garten oder einem Park gleichzeitig zu sehen sind. Die Beobachtungen werden an den NABU-Bundesverband (www.nabu.de) weitergeleitet, wo sie im Sinne des Vogelschutzes ausgewertet werden.

Wer lieber in Gemeinschaft Vögel zählt, kann sich mit dem NABU Monheim an Gruppen-Aktionen beteiligen. Erfahrene Vogelfreunde und farbige Bildtafeln helfen beim Bestimmen der Arten. Ferngläser sind hilfreich, so Frank Gennes. Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Teilnahme ist kostenfrei. Die Treffpunkte sind heute von 10 bis 11 Uhr im Marienburg-Park (Treffpunkt: Eingang Innenstadt) Leitung: Frank Gennes; am Sonntag, 6. Januar, 10 bis 11 Uhr, Waldfriedhof (Treffpunkt: Platz vor der Friedhofskapelle) Leitung: Michael Knott.