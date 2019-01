Monheim : Gericht gibt Feuerwehrmann Recht

Monheim Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat jetzt die Dienstenthebung eines Feuerwehrmanns aus Monheim als beamteten Hauptbrandmeister durch Bürgermeister Daniel Zimmermann für unwirksam erklärt.

Der Mann ist folglich am Mittwoch in Begleitung eines Personalratsvertreters wieder auf seiner Dienststelle erschienen. „Wir haben nun auch das zweite gerichtliche Verfahren gegen die Stadt Monheim gewonnen“, sagt Rechtsanwalt Martin Pröpper, der den im Juli 2017 auch vom Stadtrat entpflichteten Mann vertritt. Dieser war im Oktober 2016 beurlaubt und Im Dezember vorläufig aus dem Dienst der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlossen worden. Auch seine hauptamtliche Aufgabe als Sachgebietsleiter bei der städtischen Feuerwehr durfte er nicht mehr ausüben. Die Stadt hatte ein Disziplinarverfahren gegen ihn angestrengt, weil er als ehrenamtlicher Kassierer des Stadtfeuerwehrverbandes Spenden für die freiwillige Wehr gesammelt und Spendenquittungen ausgestellt habe, obwohl dem Verein die Gemeinnützigkeit aberkannt worden war. Er selber habe sich aber nicht bereichert. Außerdem habe es über Jahre Unregelmäßigkeiten bei den Buchungen gegeben, so die Begründung. Pröpper widerspricht den Vorwürfen. Es sei unwahr, dass es Unregelmäßigkeiten bei der Kassenführung gegeben habe. Zwar hätte der Stadtfeuerwehrverband damals ein strafrechtliches Verfahren initiiert, dies halte er aber für eine „Überreaktion“, so der Jurist.